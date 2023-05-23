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البنتاغون: تدريب الطيارين الاوكرانيين على مقاتلات إف-16 ستجري في قواعد في أوروبا وسنوفر لها الدعم الكامل (الجزيرة)

Lebanon 24
23-05-2023 | 14:18
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