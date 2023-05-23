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البيت الأبيض: سنستمر في عقد المشاورات بشأن سقف الدين ولا تزال هناك خلافات مع الجمهوريين (الجزيرة)
Lebanon 24
23-05-2023
|
14:53
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