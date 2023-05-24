22
o
بيروت
22
o
طرابلس
9
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
جريح نتيجة تصادم بين فان ودراجة نارية قرب الفورم دو بيروت الكرنتينا سبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
24-05-2023
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونيه سبب بازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونيه سبب بازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه
24/05/2023 08:37:44
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عين بعال- صور (التحكم المروري)
Lebanon 24
قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عين بعال- صور (التحكم المروري)
24/05/2023 08:37:44
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
24/05/2023 08:37:44
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم بين مركبتين عند جسر الصولديني المسلك الشرقي جونيه سبب بازدحام مروري كثيف في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
تصادم بين مركبتين عند جسر الصولديني المسلك الشرقي جونيه سبب بازدحام مروري كثيف في المحلة (التحكم المروري)
24/05/2023 08:37:44
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
02:57 | 2023-05-23
23/05/2023 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
03:15 | 2023-05-23
23/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:37 | 2023-05-23
23/05/2023 01:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
15:20 | 2023-05-23
23/05/2023 03:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
15:25 | 2023-05-23
23/05/2023 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:28 | 2023-05-24
حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام (التحكم المروري)
01:21 | 2023-05-24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه الدورة حتى الكرنتينا بسبب حادث مروري وتوقف الشاحنات عند مدخل سوق السمك وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بيروت الثالثة
00:49 | 2023-05-24
بيسكوف: روسيا تأخذ فقط في اعتبارها ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة
00:08 | 2023-05-24
رئيس الوزراء الصيني: بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات
23:25 | 2023-05-23
رويترز عن رئيس الوزراء الياباني: لم نتخذ أي قرار بشأن إنشاء مكتب للنيتو في اليابان
18:28 | 2023-05-23
قائد فاغنر الروسية: قمنا بتمشيط كافة المناطق في باخموت وكلها الآن تحت سيطرتنا
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
24/05/2023 08:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact