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بيسكوف: روسيا تأخذ فقط في اعتبارها ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة

Lebanon 24
24-05-2023 | 00:49
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