التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه الدورة حتى الكرنتينا بسبب حادث مروري وتوقف الشاحنات عند مدخل سوق السمك وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بيروت الثالثة

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