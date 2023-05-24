25
o
بيروت
25
o
طرابلس
9
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام (التحكم المروري)
Lebanon 24
24-05-2023
|
01:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام (التحكم المروري)
24/05/2023 10:48:31
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام ومن انطلياس حتى نهر الموت (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام ومن انطلياس حتى نهر الموت (التحكم المروري)
24/05/2023 10:48:31
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
24/05/2023 10:48:31
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه الدورة حتى الكرنتينا بسبب حادث مروري وتوقف الشاحنات عند مدخل سوق السمك وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بيروت الثالثة
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه الدورة حتى الكرنتينا بسبب حادث مروري وتوقف الشاحنات عند مدخل سوق السمك وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بيروت الثالثة
24/05/2023 10:48:31
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:37 | 2023-05-23
23/05/2023 01:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
15:25 | 2023-05-23
23/05/2023 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
15:20 | 2023-05-23
23/05/2023 03:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)
08:00 | 2023-05-23
23/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تؤرق ليل بيروت.. شابٌ يتعرّض لإطلاق نارٍ في رأسه!
Lebanon 24
جريمة تؤرق ليل بيروت.. شابٌ يتعرّض لإطلاق نارٍ في رأسه!
15:04 | 2023-05-23
23/05/2023 03:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:47 | 2023-05-24
وزير الدفاع الباكستاني: الحكومة تدرس حظر حزب عمران خان
03:41 | 2023-05-24
لافروف: زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب نووية
03:22 | 2023-05-24
بوتين: عدم الاستقرار المتزايد بالعالم يرجع إلى رغبة واشنطن وحلفائها بالهيمنة وتجاهل سيادة الآخرين
03:09 | 2023-05-24
هدوء حذر في الخرطوم خلال الساعات الأخيرة وعمليات النزوح لا تتوقف (العربية)
03:08 | 2023-05-24
وزير الدفاع التركي يعلن مقتل 19 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عملية عسكرية شمالي سوريا الليلة الماضية
02:57 | 2023-05-24
حاكم بلغورود الروسية يعلن أن المنطقة تعرضت لهجمات ليلية عديدة بمسيرات
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
24/05/2023 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact