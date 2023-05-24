Advertisement

أخبار عاجلة

هدوء حذر في الخرطوم خلال الساعات الأخيرة وعمليات النزوح لا تتوقف (العربية)

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هدوء نسبي بمناطق عدة في الخرطوم (العربية)
lebanon 24
24/05/2023 12:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء نسبي في مناطق عدة بالخرطوم (العربية)
lebanon 24
24/05/2023 12:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدوء يسود معظم مناطق شرق الخرطوم بعد دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ (العربية)
lebanon 24
24/05/2023 12:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي إلى السودان: تعرضنا لمخاطر خلال خروجنا من الخرطوم في طريقنا إلى بورتسودان (العربية)
lebanon 24
24/05/2023 12:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2023-05-24
05:41 | 2023-05-24
05:36 | 2023-05-24
05:06 | 2023-05-24
04:55 | 2023-05-24
04:55 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website