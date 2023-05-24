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بوتين: عدم الاستقرار المتزايد بالعالم يرجع إلى رغبة واشنطن وحلفائها بالهيمنة وتجاهل سيادة الآخرين
Lebanon 24
24-05-2023
|
03:22
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