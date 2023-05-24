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الشرطة الباكستانية: مقتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري بنقطة تفتيش شمال غربي البلاد

Lebanon 24
24-05-2023 | 04:09
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