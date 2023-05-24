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رئيس حزب الظفر التركي المناهض للاجئين أوميت أوزداغ يعلن دعمه لكليتشدار أوغلو

Lebanon 24
24-05-2023 | 04:55
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