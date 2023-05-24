26
o
بيروت
27
o
طرابلس
15
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المحامي العام التمييزي عماد قبلان وصل إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت لاستجواب رياض سلامة عند الساعة الثالثة ظهرا بمذكرة الإنتربول (الجديد)
Lebanon 24
24-05-2023
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رياض سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب في فرنسا اليوم: بقي في بيروت ولم يرد على الطلبات
Lebanon 24
رياض سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب في فرنسا اليوم: بقي في بيروت ولم يرد على الطلبات
24/05/2023 14:49:09
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لسلامة على مذكرة التوقيف الألمانية.. قبلان ينتظره للاستجواب وهذا ما ستتضمنه الأسئلة!
Lebanon 24
أوّل تعليق لسلامة على مذكرة التوقيف الألمانية.. قبلان ينتظره للاستجواب وهذا ما ستتضمنه الأسئلة!
24/05/2023 14:49:09
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فرنسا... الإدعاء العامّ الألماني يُصدر مذكرة توقيف بحقّ رياض سلامة
Lebanon 24
بعد فرنسا... الإدعاء العامّ الألماني يُصدر مذكرة توقيف بحقّ رياض سلامة
24/05/2023 14:49:09
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من وزير العدل بشأن قضية رياض سلامة.. هذا مضمونه
Lebanon 24
بيانٌ من وزير العدل بشأن قضية رياض سلامة.. هذا مضمونه
24/05/2023 14:49:09
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:37 | 2023-05-23
23/05/2023 01:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
15:25 | 2023-05-23
23/05/2023 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
15:20 | 2023-05-23
23/05/2023 03:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)
08:00 | 2023-05-23
23/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تؤرق ليل بيروت.. شابٌ يتعرّض لإطلاق نارٍ في رأسه!
Lebanon 24
جريمة تؤرق ليل بيروت.. شابٌ يتعرّض لإطلاق نارٍ في رأسه!
15:04 | 2023-05-23
23/05/2023 03:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:25 | 2023-05-24
الجزيرة: دوي أسلحة ثقيلة متقطع جنوب غربي أم درمان
07:23 | 2023-05-24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار من الأراضي السورية على مسيرة كانت في مهمة استطلاع وقواتنا ردت على مصدر النيران
07:00 | 2023-05-24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ "الحدث": لم أبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقي
06:37 | 2023-05-24
الرئيس الصيني يؤكد "دعمه الثابت" لروسيا في "المصالح الأساسية"
06:20 | 2023-05-24
القنصل الألماني في ببروت أبلغ مدعي عام التمييز غسان عويدات شفهيا بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (lbci)
06:06 | 2023-05-24
اللجنة الفرعية للصندوق السيادي للنفط تقرّ جميع فصول القانون على ان يتم الانجاز النهائي واصدار التقرير الاربعاء المقبل
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
24/05/2023 14:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact