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رويترز عن رئيس مجلس النواب الأمريكي: المفاوضون سيستكملون اليوم المحادثات بشأن سقف الدين والأجواء مثمرة
Lebanon 24
24-05-2023
|
08:59
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