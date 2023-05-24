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رويترز عن الأمين العام للنيتو: انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال الحرب ليس مدرجا على الأجندة

Lebanon 24
24-05-2023 | 09:13
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