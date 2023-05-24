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خلافات بحزب العدالة والتنمية بشأن خطة اقتصادية مقترحة إن فاز أردوغان بالانتخابات (رويترز)

Lebanon 24
24-05-2023 | 10:04
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