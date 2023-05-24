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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرح ان راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي (الجديد)

Lebanon 24
24-05-2023 | 10:14
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