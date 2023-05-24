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المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: على إسرائيل التحلي بضبط النفس في استخدام القوة والتحقيق في الخسائر المدنية (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:31
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