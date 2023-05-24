Advertisement

أخبار عاجلة

الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية ترفض مطالب "إسرائيل" والولايات المتحدة بسحب بند فلسطين من جدول أعمالها (الميادين)

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الصحة العالمية": انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة لجدري القردة
lebanon 24
24/05/2023 22:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: ندعو "إسرائيل" والفلسطينيين لوقف الأعمال العدائية فورا
lebanon 24
24/05/2023 22:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل مثيرة ومدنٌ ذكية.. هكذا وسّعت "إسرائيل" تقنية مراقبة الفلسطينيين!
lebanon 24
24/05/2023 22:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: السعودية لا تريد الآن التطبيع مع "إسرائيل" وحان الوقت كي نفهم الإشارة
lebanon 24
24/05/2023 22:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:33 | 2023-05-24
15:18 | 2023-05-24
15:17 | 2023-05-24
15:05 | 2023-05-24
14:51 | 2023-05-24
14:42 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website