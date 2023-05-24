رئيس مجلس النواب الأميركي: قلنا لبايدن إننا لن نرفع الضرائب على الأميركيين والرئيس انتظر 79 يوما ليبدأ المفاوضات بشأن رفع سقف الدين (سكاي نيوز عربية)

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