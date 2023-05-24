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نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أميركيين: الهجوم على الكرملين بطائرة مسيرة كان على الأرجح من تدبير إحدى وحدات الجيش أو الاستخبارات الأوكرانية
Lebanon 24
24-05-2023
|
17:41
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