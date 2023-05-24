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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر إلى 8 إحداها وصفت بالحرجة

Lebanon 24
24-05-2023 | 19:44
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