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السلطات الموالية لموسكو في القرم تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة ليلا بدون وقوع خسائر

Lebanon 24
25-05-2023 | 01:19
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