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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال أوكرانيين بتهمة التخطيط لتفجير أبراج لنقل الطاقة إلى محطات نووية في روسيا

Lebanon 24
25-05-2023 | 01:57
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