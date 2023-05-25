Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا: انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 0,3 بالمئة في الربع الأول والاقتصاد يشهد ركودا تقنيا

Lebanon 24
25-05-2023 | 02:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يسجل 0.1 %
lebanon 24
25/05/2023 12:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نلمس انخفاضا بإطلاق الصواريخ من غزة بنسبة 50% نتيجة لغاراتنا
lebanon 24
25/05/2023 12:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد بريطانيا ينمو 0.1% في الربع الأول
lebanon 24
25/05/2023 12:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع خسائر كهرباء السعودية لـ 370 مليون دولار بالربع الأول
lebanon 24
25/05/2023 12:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2023-05-25
04:50 | 2023-05-25
04:39 | 2023-05-25
04:24 | 2023-05-25
04:21 | 2023-05-25
04:16 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website