Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يقول إن قواته بدأت في الانسحاب من باخموت

Lebanon 24
25-05-2023 | 03:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجموعة فاغنر يقول إنه سيسلم المواقع التي يسيطر عليها في باخموت إلى قوات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/05/2023 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: قوات الأمن بدأت باتخاذ إجراءات للتعامل مع المجموعة التخريبية الأوكرانية
lebanon 24
25/05/2023 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يهنئ مجموعة فاغنر والقوات الروسية على إحكام سيطرتهم على مدينة باخموت (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/05/2023 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: مجموعة G7 بدأت تنفيذ نحو 90 مشروعا في البنية التحتية في الدول النامية (الشرق)
lebanon 24
25/05/2023 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2023-05-25
04:50 | 2023-05-25
04:39 | 2023-05-25
04:24 | 2023-05-25
04:21 | 2023-05-25
04:16 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website