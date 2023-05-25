Advertisement

أخبار عاجلة

لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة (lbci)

Lebanon 24
25-05-2023 | 03:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فترة سماح لسنة.. لبنان تجاوز المخاض ولم يتم إدراجه على اللائحة الرمادية
lebanon 24
25/05/2023 12:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وخطر "اللائحة الرمادية".. تعرفوا على ابرز الدول المصنفة "خطرا" في مكافحة تبييض الاموال والارهاب
lebanon 24
25/05/2023 12:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تصنيف دولي سلبي يُدخل لبنان في خطر "اللائحة الرمادية"
lebanon 24
25/05/2023 12:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير السياحة لـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2025
lebanon 24
25/05/2023 12:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2023-05-25
04:50 | 2023-05-25
04:39 | 2023-05-25
04:24 | 2023-05-25
04:21 | 2023-05-25
04:16 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website