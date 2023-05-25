وزير السياحة لـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2025

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