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وزير السياحة لـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2025

Lebanon 24
25-05-2023 | 03:29
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