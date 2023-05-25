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قطع طريق المنية باتجاه حلبا قبل مفرق بحر المتوسط بشكل جزئي بالنفايات احتجاجا على عدم جمعها
Lebanon 24
25-05-2023
|
03:48
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