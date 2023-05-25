Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تعلن أن المبعوث الصيني إلى أوكرانيا سيزور موسكو غدا

Lebanon 24
25-05-2023 | 04:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن أنها أحبطت هجوما أوكرانيا على سفينة حربية في المياه التركية (الحدث)
lebanon 24
25/05/2023 14:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/05/2023 14:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تعلن أن موفدا صينيا خاصا سيزور أوكرانيا يوم الإثنين
lebanon 24
25/05/2023 14:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نروجيين ردا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيا روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/05/2023 14:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:23 | 2023-05-25
07:13 | 2023-05-25
07:12 | 2023-05-25
07:05 | 2023-05-25
06:53 | 2023-05-25
06:40 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website