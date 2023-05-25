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مستشار الرئيس الأوكراني ينفي التقارير الأميركية بشأن ضلوع كييف بهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين
Lebanon 24
25-05-2023
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04:39
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