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وزارة الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين سويديين من موسكو وفق مبدأ المعاملة بالمثل

Lebanon 24
25-05-2023 | 05:25
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