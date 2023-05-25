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فرنسا تدين اختبار إيران لصاروخ باليستي بعيد المدى وتصفه بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن"

Lebanon 24
25-05-2023 | 07:13
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