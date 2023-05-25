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أخبار عاجلة
حزبا اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي في تركيا: أردوغان ليس خيارنا وسنذهب للاقتراع بخيار الجولة الأولى
Lebanon 24
25-05-2023
|
07:23
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