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وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تمكنت من إسقاط الصواريخ الروسية وفشلت موسكو في السيطرة على أجواء أوكرانيا

Lebanon 24
25-05-2023 | 08:15
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