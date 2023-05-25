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عبد اللهيان: لا نعترف بالحكومة الحالية في أفغانستان

Lebanon 24
25-05-2023 | 10:12
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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن بلاده لا تعترف بحكومة أفغانستان التي شكلتها حركة طالبان وتدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن عبد اللهيان قوله، اليوم الخميس: "نحن غير راضين عن حقيقة أنه لم يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقمنا بإخبار السلطات الحالية في البلاد بموقفنا هذا. لا نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان ونصر على ضرورة تشكيل... حكومة شاملة... لا تعد طالبان متحدثا باسم إرادة الشعب الأفغاني كله بل جزءا منه فقط".
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كما عبر عن قلقه من النزاعات التي تندلع من حين لآخر على الحدود الإيرانية الأفغانية، مؤكدا رغبة بلاده بالمساعدة في تحقيق السلام والأمن. (روسيا اليوم)
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