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وزير الدفاع الأميركي: الدنمارك وفنلندا تقودان عمليات تدريب الأوكرانيين على طائرات الـ "إف 16" (الشرق)

Lebanon 24
25-05-2023 | 12:41
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