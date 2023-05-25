الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله: أبارك لكم جميعاً بذكرى عيد "المقاومة والتحرير" والشكر للناس الذين صمدوا في الشريط الحدودي ولكل الناس الذين حضنوا هذه المقاومة وقدموا فلاذات اكبادهم

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