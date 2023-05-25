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نصرالله: الشكر لكل من ساهم في النصر من مضحّين وفي مقدمهم الشهداء والجرحى والأسرى المحررون والمجاهدون وعائلاتهم جميعاً

Lebanon 24
25-05-2023 | 13:56
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نصرالله: الشكر للجيش اللبناني والقوى الأمنية وللفصائل الفلسطينية ولكل الرؤساء والقوى السياسية وكل من دعم مقاومتنا
lebanon 24
25/05/2023 23:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الشكر للدولتين اللتين دعمتا المقاومة وأعني هنا الجمهورية الايرانية الاسلامية والجمهورية العربية السورية
lebanon 24
25/05/2023 23:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله: أبارك لكم جميعاً بذكرى عيد "المقاومة والتحرير" والشكر للناس الذين صمدوا في الشريط الحدودي ولكل الناس الذين حضنوا هذه المقاومة وقدموا فلاذات اكبادهم
lebanon 24
25/05/2023 23:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نعلم أن من بدأ العدوان في هذه الجولة في فلسطين هو نتنياهو باغتيال القادة الشهداء من سرايا القدس وعوائلهم من نساء واطفال الا ان العالم قد سكت عن هذه الجريمة والولايات المتحدة الاميركية منعت اصدار بيان ادانة لقتلها النساء والاطفال في غزة
lebanon 24
25/05/2023 23:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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