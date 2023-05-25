Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: الشكر للجيش اللبناني والقوى الأمنية وللفصائل الفلسطينية ولكل الرؤساء والقوى السياسية وكل من دعم مقاومتنا

Lebanon 24
25-05-2023 | 13:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأنا أجاهد مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعاد
lebanon 24
25/05/2023 23:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توترٌ في صيدا.. تحرّكات مضادة لبعضها البعض والقوى الأمنية تنتشر! (فيديو)
lebanon 24
25/05/2023 23:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكالٌ كبير خلال مباراة لكرة السلة في الشياح.. والقوى الأمنية تتدخّل (فيديو)
lebanon 24
25/05/2023 23:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل والقوى الفلسطينية في جنين تعلن الإضراب الشامل حدادا على استشهاد الأسير خضر عدنان (الجزيرة)
lebanon 24
25/05/2023 23:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2023-05-25
15:56 | 2023-05-25
15:55 | 2023-05-25
15:15 | 2023-05-25
14:59 | 2023-05-25
14:56 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website