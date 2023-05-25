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نصرالله: "إنتصار التحرير" لم يأتِ بالمجان إنّما جاء حصيلة سنوات طويلة من الصّبر والتّحمل والتّهجير والأثمان التي قدمت في هذا السبيل كانت كبيرة وعظيمة

Lebanon 24
25-05-2023 | 14:01
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