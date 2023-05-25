Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن يقدم الجنرال تشارلز كيو براون مرشحا له لرئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة (الحرة)

Lebanon 24
25-05-2023 | 14:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرهان تلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (الشرق)
lebanon 24
26/05/2023 02:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: نواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب عبر تواصلنا مع القيادة الأميركية لأفريقيا
lebanon 24
26/05/2023 02:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي: الناتو أصبح أقوى في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا
lebanon 24
26/05/2023 02:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: أستبعد أن تنجح القوات الأوكرانية في تحرير جميع أراضيها العام الجاري
lebanon 24
26/05/2023 02:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2023-05-25
16:45 | 2023-05-25
15:56 | 2023-05-25
15:55 | 2023-05-25
15:15 | 2023-05-25
14:59 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website