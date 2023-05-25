نصرالله: كيان الاحتلال أدرك أن الأنظمة العربية عاجزة عن فرض التطبيع على شعوبها و "الجبهة الداخلية الإسرائيلية ضعيفة ووهنة والإسرائيلي مستعدُّ للهروب

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