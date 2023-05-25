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إسرائيل تعلن عن مناورة عسكرية ينفذها جيشها ردا على مناورات حزب الله تستمر أسبوعين وتحاكي حربا مع الحزب

Lebanon 24
25-05-2023 | 23:20
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