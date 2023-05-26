التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه نهر الموت وصولا الى الكرنتينا بسبب تجمع للشاحنات على مدخل سوق السمك تتم المعالجة من قبل مفرزة سير بيروت الثالثة

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