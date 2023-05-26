Advertisement

أخبار عاجلة

انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة عومريم جنوب الضفة الغربية بعد الاشتباه في عملية تسلل (الجزيرة)

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن
lebanon 24
26/05/2023 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عبرية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مستوطنة "تنا عومريم" جنوب الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن (القدس)
lebanon 24
26/05/2023 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي مجددا في جنوب عسقلان (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2023 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي مجددا في مجمع مستوطنات أشكول جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2023 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:23 | 2023-05-26
03:51 | 2023-05-26
03:50 | 2023-05-26
03:44 | 2023-05-26
03:42 | 2023-05-26
03:41 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website