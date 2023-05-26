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مصادر عبرية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مستوطنة "تنا عومريم" جنوب الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن (القدس)

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:34
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