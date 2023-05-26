وزير الشؤون الاجتماعي هيكتور حجار في مؤتمر صحافي: منذ عام 2015 تنسيق الوجود السوري هو من مهمّة الوزارة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين والنازحون يحصلون على مساعدات بالليرة اللبنانيّة

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