الوزير حجار: نحن رفضنا اعطاء النازحين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني بمعظمه رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين

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