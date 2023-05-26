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الوزير حجار: نحن رفضنا اعطاء النازحين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني بمعظمه رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:38
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