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الوزير حجار: نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ونطالب بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:42
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الوزير حجار: نحن رفضنا اعطاء النازحين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني بمعظمه رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين
lebanon 24
26/05/2023 11:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هكتور حجار: عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج (LBCI)
lebanon 24
26/05/2023 11:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عودة النازحين إلى بلدهم لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤازرة من المجتمع الدولي وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدّمة
lebanon 24
26/05/2023 11:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب تعليقاً على ملف عودة النازحين: سوريا لا تستطيع اعادتهم وقالها لنا الرئيس الاسد "أهلا وسهلا بهم اذا بدهم يرجعوا لكن انا لا استطيع اجبارهم على العودة بما ان الامم المتحدة تدفع لهم"
lebanon 24
26/05/2023 11:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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