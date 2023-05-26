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الوزير حجار: اليد ممدودة للعودة عن الخطأ ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:51
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