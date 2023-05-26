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وزيرا السياحة وليد نصار والمهجرين عصام شرف الدين يشاركان في جلسة مجلس الوزراء (الجديد)

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:00
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26/05/2023 18:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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